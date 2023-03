Posted on

Pietra Ligure. Sono considerate molto gravi le condizioni dell'ottantenne investito da un' bus in via Nizza. l'uomo pare avesse attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. La sua situazione è ora costantemente monitorata dal reparto rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure.