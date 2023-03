Calcio, solo un pareggio tra Spezia e Verona: 0-0 al “Picco”

Pareggio equo tra Spezia e Verona: uno 0-0 che non risolve però i problemi di classifica delle due compagini che restano separate da un solo punto in classifica. Meglio il Verona nel primo tempo con lo Spezia più in palla nella ripresa con Nzola che ha colpito di testa un clamoroso palo nel finale a portiere ospite battuto. Scaligeri più pericolosi nei primi 45′ di gara con LAzovic fuori di poco al 12′ e risposta di Verde due minuti dopo con pallone ad incrociare di pochissimo sul fondo. Al 34′ uscita sbagliata di Dragowski con il Verona che si divora il vantaggio a porta vuota. Nella ripresa malgrado lo Spezia appaia maggiormente organizzato è il Verona al 68′ a divorarsi la rete del vantaggio con Kallon che solo davanti a Dragowski spara addosso al portiere il pallone dello 0-1, al 73′ l’occasione più importante per i liguri con il palo che ferma la conclusione di testa di Nzola. Ultimi minuti senza emozioni con le Aquile a premere e il Verona a difendersi.

SPEZIA – VERONA: 0-0;

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolau, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola. All. Semplici.

VERONA (3-4-2-1): Perilli; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lazovic, Gaich. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

