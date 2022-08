Calcio, la Sampdoria è pronta per la prima trasferta della stagione: all'”Arechi” caccia ai tre punti contro la Salernitana

A Salerno per centrare la prima vittoria in campionato. La Sampdoria dopo la splendida partita giocata contro la Juventus è pronta per ritornare al successo. Il punto conquistato contro i bianconeri ha dato spinta alla squadra di Giampaolo che ha confermato le buone cose messe in evidenza contro l’Atalanta giocando persino meglio del quotato avversario e sfiorando una vittoria che sarebbe stata meritata. La trasferta sul campo della squadra che nella scorsa stagione è stata autrice di un autentico miracolo sportivo non sarà certo delle più facili. Giampaolo confermerà in blocco l’undici di lunedì sera con la possibilità di far debuttare Gabbiadini in corso d’opera, per quanto riguarda la Salernitana allenata da Davide Nicola, in attacco confermato l’ex Bonazzoli con Ribery mentre Candreva ritroverà per la prima volta i suoi ex compagni. Cinque gli indisponibili: ovato, Jaroszynski, Bohinen, Bradaric, Radovanovic

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Villar, Djuricic; Caputo.

I PRECEDENTI

Vittorie Salernitana: 3 (ultima nell’agosto 2001, 2-0)

Pareggi : 1

Vittorie Samp : 2 (ultima nel novembre 2021, 0-2)

