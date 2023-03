Trofeo Laigueglia, vince il francese Peters

Posted on

Continuano costantigli aumenti dei positivi al COVID-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 33 in più i casi registrati per un totale di 10.446. I tamponi sono arrivati a quota 210.231 (+ 1.921). Casi per provincia di residenzaImperia 69 (+1)Savona 195 (+4)La Spezia 46 (+2)Genova 775 (+2)Residenti fuori regione/estero 56 (+1)Altro/in fase di verifica […]