Il Comune di Sanremo apre una pagina Facebook istituzionale

Il Comune di Sanremo rafforza il proprio posizionamento digitale aprendo una nuova pagina Facebook istituzionale: https://www.facebook.com/comunedisanremo.

La nuova pagina Facebook ufficiale del Comune di Sanremo è uno spazio social istituzionale che l’ente mette a disposizione della cittadinanza e dei turisti come nuovo canale di informazione e comunicazione diretta, per informare i cittadini circa le attività dell’amministrazione comunale e per raccogliere commenti, domande e suggerimenti.

Il progetto, voluto dal Sindaco Alberto Biancheri e dal Segretario generale Monica Di Marco per potenziare la comunicazione anche sui social media e coinvolgere il più alto numero possibile di cittadini nella vita amministrativa, offrirà uno spazio informativo diretto su tematiche di forte interesse generale come allerte meteo, ordinanze, comunicazioni di Polizia locale e Protezione civile, lavori pubblici, viabilità, ambiente, cultura, avvisi, concorsi e molto altro ancora comprendente l’attività dell’amministrazione comunale.

I canali social istituzionali saranno gestiti da un team comunicazione che fa capo alla Segreteria generale.

La nuova pagina del Comune di Sanremo, che sarà direttamente collegata al sito istituzionale www.comunedisanremo.it, si aggiunge agli spazi social già esistenti per l’informazione e la promozione turistica della città (https://www.facebook.com/sanremocittamusica) e ad affiancarsi all’Urp – Ufficio Relazioni col Pubblico – (https://www.comune.sanremo.im.it/pagina8_ufficio-relazioni-col-pubblico-urp.html) che continua ad essere il principale canale di raccolta delle segnalazioni specifiche.

Informazioni sull'autore del post