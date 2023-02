Genova, si arrampicano sul tetto del palazzo della Regione per farsi un video: ricercati dalla Digos

Tre persone sono attualmente ricercati dalla Digos per esseri arrampicati sul tetto del palazzo della Regione Liguria in Piazza De Ferrari per filmarsi con il cellulare mentre ballavano e cantavano. A lanciare l’allarme è stato l’addetto alla vigilanza che ha contattato la Questura ma quando i poliziotti sono arrivati, dei tre nessuna traccia. La versione fornita dall’addetto alla vigilanza è stata confermata anche da un testimone.

