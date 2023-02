Posted on

Prosegue il calo dei positivi al Coronavirus in Liguria, anche se meno marcato rispetto a ieri. Sono solo 7 i casi in meno nelle ultime 24 ore in Liguria, con un totale che si aggiorna a 1.244 pazienti. Gli ospedalizzati scendono a 37 con una terapia intensiva in più nell’ASL 1 “Imperiese” Le persone in […]