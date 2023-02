15 febbraio 2023, Celebrazione Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: le iniziative in Liguria

La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, che si celebra ogni anno il 15 febbraio, è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni di genitori e di guariti da cancro pediatrico esistente nel mondo a supporto dei pazienti e loro familiari.

In Liguria l’Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ODV (ABEO Liguria) che, ospita in mini appartamenti siti di Via Redipuglia, 15 famiglie di bambini malati oncologici in cura al Gaslini, aderisce all’iniziativa e ha organizzato:

− nei capoluoghi di provincia (La Spezia, Genova, Savona e Imperia) illuminazione di monumenti cittadini la sera del 15 Febbraio.

− Manifestazione in Piazza De Ferrari alle 10 del15 febbraio 2023 con dono del melograno, simbolo dell’iniziativa “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, al Presidente della Regione Giovanni Toti rappresentante dei cittadini liguri.

− girotondo dei bambini intorno alla Fontana di Piazza De Ferrari con lancio di bolle di sapone a sostegno dei bambini e ragazzi che ogni giorno lottano contro la malattia oncologia e per ricordare coloro che non ce l’hanno fatta. − sensibilizzazione alla donazione di sangue e piastrine.

