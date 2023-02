Diano Marina protagonista all BIT di Milano

Posted on

Il Comune ha messo a bilancio come contributo per l’asilo nido 220 mila euro L’amministrazione comunale di Ceriale ha rinnovato la convenzione con la fondazione “Caterina Parodi” per la gestione dell’asilo nido “Il Flauto Magico” di via Roma. Il via libera alla delibera è arrivato all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Il Comune ha messo a […]