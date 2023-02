I 20 anni dell’orchestra sinfonica di Sanremo

Posted on

Sarà il clou di una tre giorni dedicata ai grandi della musica internazionale Il 16 agosto, data della sua morte, in tutto il mondo si ricorda Elvis Presley. In Italia, Joe Bavota, il sosia ufficiale del grande cantante americano proporrà un recital sul molo Thor Heyerdahl in cui ne racconterà la storia. Sarà il clou […]