Firmato il contratto con la ditta Garofalo per la realizzazione della pista ciclabile

E’ stato firmato il contratto per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il centro di Albenga alle frazioni di Leca e Bastia con la ditta Garofalo srl.

L’opera, del valore di 600 mila euro, è stata finanziata attraverso i fondi del PNRR. Il Comune a sua volta ha stanziato 170 mila euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’argine sinistro del fiume Centa attraverso la realizzazione di gabbioni che saranno altresì funzionali alla pista ciclabile.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Riccardo Tomatis: “Questa è un’opera che avevamo inserito nel nostro programma elettorale.

Oltre alla realizzazione della pista ciclabile, la ditta Garofalo, aggiudicatrice dei lavori, si occuperà anche di un intervento di messa in sicurezza idrogeologica del territorio attraverso la realizzazione di gabbioni che, oltre ad essere funzionali alla pista ciclabile, sono importanti per la sicurezza dell’argine. Come Amministrazione, infatti, abbiamo sempre ritenuto che la manutenzione ordinaria e straordinaria del Centa, di rii e canali fosse una priorità e continueremo a riporre sempre la massima attenzione su tale argomento.

La pista ciclabile offrirà risposte concrete alle esigenze della città. I nostri concittadini potranno spostarsi in bicicletta, tranquillamente e in tutta sicurezza, da e verso il centro con molteplici vantaggi per la viabilità cittadina, la situazione parcheggi e per l’ambiente. Nell’ottica di un suo collegamento ad altre importanti ciclovie, italiane e non, infine, la nostra pista ciclabile acquisirà un’importante e non trascurabile valenza turistica.”

