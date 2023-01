Autostrade, stop ai cantieri in Liguria per Pasqua

Stop ai cantieri sulle autostrade liguri dal 6 al 12 aprile prossimi in concomitanza con il periodo di Pasqua. La notizia è arrivata dopo la riunione del tavolo tecnico permanente, chiesto e ottenuto da Regione Liguria e comune di Genova, con Anci e gestori (Aspi, autostrada dei Fiori e Salt) che si è svolto oggi.

“Il tavolo conferma la sua utilità dal punto di vista non solo del coordinamento degli interventi, ma anche per mitigare i disagi per l’utenza di fronte a piano che resta ad alto impatto sulla rete, con una attenzione al mantenimento di un equilibrio complessivo tra le varie tratte – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – L’aggiornamento di oggi evidenzia un miglioramento e una ottimizzazione degli interventi rispetto a quanto preventivato nelle precedenti riunioni, in particolare per quanto riguarda una riduzione della durata di alcuni cantieri in tratte comunque già congestionate. I primi tre mesi dell’anno – aggiunge Giampedrone – periodo in cui i volumi di traffico si riducono rispetto alla primavera e all’estate, verranno sfruttati per compiere il maggior numero di lavorazioni possibili per poter alleggerire mano a mano che si avanza verso i ponti primaverili e l’estate, in un quadro che resta complesso con alcune criticità”.

In particolare, è previsto che gli interventi in chiusura permanente sulla galleria Castello I sulla A10, previsti fino al 3 marzo, verranno conclusi il 25 febbraio.

Questa settimana, sempre sulla A10, il previsto scambio di carreggiata in corrispondenza della galleria Fornaci verrà convertito in una riduzione ad una corsia.

Per quanto riguarda la galleria Orco (Spotorno), i lavori, che prevedono uno scambio di carreggiata, sono stati differiti al 13 febbraio (erano previsti in partenza ieri).

Sulla A12, fino al 6 aprile proseguiranno i cantieri sulle barriere di sicurezza con scambi di carreggiata (due lotti), mentre per gli interventi sulla bretella della Spezia saranno garantire due corsie per senso di marcia a parte occasionali chiusure della corsia di sorpasso.