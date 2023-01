Firmato protocollo di intesa tra Soccorso Alpino e Associazione Nazionale Alpini

Posted on

Albenga celebra la Giornata della Memoria con diverse iniziative ed eventi. Sulla facciata del Palazzo Comunale è stato esposto in questi giorni un significativo striscione a ricordo dell’Olocausto mentre per giovedì 27 gennaio le iniziative previste sono: – deposizione mazzi di fiori alla lapide ai Deportati ed Internati in via Deportati Albenganesi (zona foce). In […]