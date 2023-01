Posted on

Lavorava nell’edilizia Lutto ad Albenga per la scomparsa di Ferdinando Gerosa. L’Amministrazione comunale e il sindaco Riccardo Tomatis esprimono parole di cordoglio.Afferma il primo cittadino:”Voglio esprimere, in questo particolare momento, tutto il mio cordoglio per la scomparsa di Ferdinando Gerosa.Nando era un grande uomo prima ancora di essere un grande imprenditore di Albenga.Ha lavorato sempre […]