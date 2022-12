Legge di Bilancio 2023, in arrivo 300 mila euro per il rilancio di Funivie S.p.a”

“Il porto e la logistica assumono in Regione Liguria un valore altamente strategico. Per troppi decenni il nostro territorio ha scontato un deficit infrastrutturale che, unito ai tempi dettati dalla burocrazia, ha fortemente rallentato ogni ipotesi di sviluppo economico. È perciò decisamente apprezzabile l’impegno del governo a cambiare passo e sostenere in Legge di Bilancio il completamento del Terzo Valico, con un fondo aggiuntivo da 15 milioni di euro per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per il 2023, e il rilancio delle Funivie di Savona, autorizzando la spesa di 300 mila euro alla gestione commissariale e il rifinanziamento per l’intera annualità dell’indennità Inps, evitando così che i lavoratori possano rimanere anche solo un giorno scoperti”.

È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico e ai Porti di Regione Liguria Andrea Benveduti a commento dell’approvazione anche in Senato della Legge di Bilancio 2023.