Albenga, cominciato il festival pianistico: sono ben 200 i concorrenti che partecipano alla kermesse

Posted on

Savona. Nella cappella di nostra Signora della Neve in via Manzoni a Savona si è tenuto ieri sera il concerto del Coro polifonico “Anton Bruckner” diretto dal suo fondatore Marco Esposto. La serata è stata promossa per raccogliere fondi pro missioni in collaborazione con gli Amici della missione della congregazione Figlie di Nostra Signora della […]