Morte dell’ex Ministro Frattini, Toti: “Ci lascia un politico di razza”

Posted on

La Cgil di Savona sarà presente alla manifestazione per la difesa e il potenziamento della sanità pubblica, per un buon utilizzo delle risorse del Pnrr, per mettere a terra i contenuti del documento unitario sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil Savona, Comitato e i 19 sindaci della Val Bormida. “Per un nuovo modello di sanità in Liguria, […]