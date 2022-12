Posted on

Finale. Era stato arrestato ieri pomeriggio in quanto, durante una lite con la moglie, non aveva esitato a sferrarle un pugno in faccia provocandole una sublussazione della mandibola che guarirà in 20 giorni. Questa mattina un trentanovenne brasiliano è comparso davanti al tribunale di Savona dovendo rispondere con rito direttissimo all’accusa di lesioni aggravate. Il […]