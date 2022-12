Anche quest’anno l’Rsa di Asl4 premiato con tre bollini RosaArgento dall’Osservatorio sulla salute della donna e di genere

L’ Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, nella quarta edizione del bando biennale 2023-2024, premia le RSA che si sono contraddistinte per una particolare attenzione alla tutela dell’anziano.

Asl 4 è lieta di comunicare che la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’Azienda ha conseguito 3 bollini RosaArgento per il biennio 2023/2024 a far data dal 1°gennaio 2023.

“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti”

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it.

In questi ultimi due anni, abbiamo visto le RSA e le Case di Riposo direttamente coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per questo motivo, nella valutazione, è stata considerata anche la riorganizzazione delle strutture per consentire una degenza sicura, volta a minimizzare il rischio di contagio, garantendo cure mediche adeguate e il contatto, per quanto possibile nell’ambito della sicurezza con i familiari.

