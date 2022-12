Sarzana, ritrovato morto Carlo Solofra scomparso sabato notte

E’ stato trovato morto Carlo Solofra, il giovane di 43enne scomparso nella notte tra sabato e domenica dopo che aveva trascorso la serata in discoteca a Sarzana con alcuni suoi amici. A dare l’allarme era stata la madre che non lo ha più visto rientrare a casa. Nelle ricerche sono stati impegnati l’unità cinofila dei vigili del fuoco di La Spezia e i droni oltre alla Protezione Civile. L’uomo studiava e lavorava c ome cameriere. Si indaga sulle cause del decesso che verranno chiarite dall’autopsia.

