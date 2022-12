Genova, la nave di Emergency ha lasciato il porto diretta nel Canale di Sicilia

E’salpata dal porto di Genova la nave “Life support” di Emergency che era stata visitabile lo scorso ottobre. Andrà a pattugliare il Canale di Sicilia per salvare vite. La nave misura 51,3 metri di lunghezza, 12 di larghezza, con una stazza di 1346 tonnellate. “Il Mar Mediterraneo centrale è da anni la rotta migratoria più pericolosa del mondo: sono oltre 23.800 i migranti morti o dispersi dal 2014, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 1.200 solo quest’anno. Dopo aver collaborato al lavoro di altre organizzazioni con i nostri medici, infermieri, mediatori, psicologi, abbiamo acquistato una nostra nave, la Life Support di Emergency, che effettua missioni di ricerca e soccorso (SAR, Search and Rescue) nel Mediterraneo centrale”, fanno sapere da Emergency.

Informazioni sull'autore del post