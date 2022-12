Sasselo, da domenica al via “Presepi in mostra”

A parte l’albero di Natale in centro e nelle frazioni, il risparmio energetico disposto dal Comune ha cancellato le luminarie comunali per le vie, ma il paese farà la sua parte senza alcun consumo grazie alle proposte dell’associazione Amici del Sassello.

La prima non è una novità visto che quest’anno ha raggiunto la 15^ edizione. Si tratta dei “Presepi dietro la finestra”, a cura degli abitanti del centro storico, delle frazioni e case sparse. Basta una statuina esposta alla finestra, o per chi preferisce anche un intero presepe. No, nessun concorso, qui non vince nessuno: l’occasione è proporre una passeggiata lungo le vie ammirando quanto mostrato alle finestre.