A10, mezzo pesante in avaria: 10 km di coda tra Arenzano e Savona

Posted on

stata inaugurata oggi a Porto Venere la nuova sede della Protezione Civile, in un edificio completamente ristrutturato in Piazza Caduti per la Libertà, all’ingresso del borgo delle Grazie. L’intervento ha visto il recupero e completo rifacimento di un rudere in abbandono da 50 anni: la struttura si sviluppa oggi su due piani, per una superficie […]