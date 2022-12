Savona, il Vescovo Marino incontra i sindaci per gli auguri di Natale

Nella mattinata di oggi nella Curia monsignor Calogero Marino ha incontrato i sindaci dei comuni facenti parte del territorio della Diocesi di Savona-Noli per il consueto appuntamento natalizio. In un clima di cordialità i primi cittadini hanno fatto una disamina della realtà dei comuni in cui operano e condivisi diversi temi comuni sulle problematiche che le amministrazioni locali affrontano quotidianamente.

Tanti i punti toccati, uno su tutti il mondo giovanile, ritenuto sempre più “avanti” rispetto a chi amministra la cosa pubblica e la necessità di trovare nuovi dialoghi di confronto con esso. Alcuni sindaci hanno fatto notare infatti come molti ragazzi siano interessati alla politica e desiderosi di farne parte attiva. Fra gli altri punti messi in evidenza la pandemia da Covid-19, l’emergenza lavoro, le nuove povertà e quanto ad esse collegato.

Il vescovo ha espresso il suo grazie per la condivisione, nella convinzione che su ciò che è emerso si possa trovare un arricchimento reciproco. L’incontro è terminato con il consueto brindisi di augurio per le prossime festività.