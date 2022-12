Presentata la Winter Experience 2022 di Trenitalia

Confermati i collegamenti integrati San Fruttuoso Link, treno + battello in un unico biglietto, che permettono di raggiungere Punta Chiappa e la Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli, treno + bus di Trenitalia, in collaborazione con TPL Linea per raggiungere i borghi marinari più suggestivi digitando come stazione di origine o destinazione Bergeggi, Noli, Varigotti e Finalborgo su tutti i sistemi di vendita Trenitalia e il “Genova Airlink”, collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo che permette di imbarcarsi dall’aeroporto di Genova lasciando a casa la propria auto e arrivando direttamente in aeroporto con un unico biglietto.

Con la nuova promo Full del Regionale si viaggia per un intero mese su tutta la rete della regione scelta. Pensata in particolare per chi preferisce garantirsi la flessibilità di viaggiare all’interno di tutta la Regione, la promo FULL è acquistabile sui canali digitali di Trenitalia per i primi tre mesi del 2023, dal 25 dicembre per chi sceglie di utilizzarla a gennaio. E ancora agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci. Per il fine settimana, è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Inoltre, per gli abbonati regionali Viaggia con me per spostarsi gratuitamente su tutti i treni regionali insieme a chi ha acquistato un biglietto.