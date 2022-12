Posted on

CASANOVA LERRONE. Una casa è andata distrutta da un incendio in località Costa. Il rogo è divampato intorno all’1,30 di notte per cause ancora da accertare. L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha notato le fiamme ed ha chiamato immediatamente i Pompieri. La squadra di Albenga, giunta subito sul posto e verificata l’entità […]