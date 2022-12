Treni, la Liguria collegata ad Austria e Germania nel nuovo orario invernale

Posted on

Varazze. Proseguono le attività di promozione delle eccellenze agroalimentari del Beigua: dopo l’incontro in Regione dello scorso luglio, nel corso del quale è stato presentato il marchio creato dall’Ente Parco per valorizzare lo stretto legame tra le produzioni locali, la biodiversità dell’area protetta e il patrimonio di cultura e tradizione contadina, i prodotti “Gustosi per […]