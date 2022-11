Calcio, il Genoa va in tilt anche a Perugia: Blessin adesso rischia il posto

Il Genoa è in crisi. La sconfitta di Perugia certifica il momento negativo della squadra rossoblu che nel trittico di partite sulla carta favorevoli ha rimediato soltanto 1 punto in 3 partite e adesso anche il secondo posto è più lontano. La gara del “Curi” mette sul banco degli imputati anche il tecnico Blessin che rischia l’esonero a causa dei risultati insufficienti e sotto le aspettative. A Perugia la squadra è apparsa senza grinta e quasi surclassata dagli umbri che malgrado l’ultimo posto in classifica hanno giocato con maggior intensità e voglia mertiando la vittoria. Il Genoa ha cominciato bene ma come sempre non è riuscito a concretizzare la superiorità, anzi, è il Perugia recriminare di più per un rigore, prima concesso dall’arbitro e poi cancellato dal VAR dopo un contatto in area tra Coda e Santoro.

Nella ripresa gli attacchi poco convinti del Genoa sono controllati senza problemi dalla difesa umbra. La rete del Perugia arriva al 74′ con Olivieri, bravo a liberarsi di Dragusin con un colpo di tacco e a battere con un diagonale dal basso verso l’alto. Nel finale il Genoa pareggia con Strootman ma il Var annulla per fallo sul portiere del centrocampista genoano.

PERUGIA-GENOA 1-0



RETE: 74′ Olivieri

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Paz, Bartolomei, Kouan, Santoro; Strizzolo, Di Carmine. All. Castori.

GENOA (4-3-1-2): Semper; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Bani, Hefti; Jagiello, Frendrup; Strootman; Coda, Puscas. All. Blessin.

ARBITRO: La Penna di Roma.

