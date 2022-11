Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le iniziative del Comune di Savona

Posted on

“Non si può non assistere alla Processione del Venerdì Santo a Savona” – affermano i savonesi affezionati a questo momento suggestivo ed unico che la città vive, avvolta in una atmosfera del tutto unica e suggestiva. Torna, questa sera l’appuntamento con la Processione delle preziose casse in concomitanza con l’Anno Santo indetto da papa Francesco. […]