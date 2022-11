Genova, maltempo. Assessore Gambino: “Monitoraggio costante, agente ferito a Tursi sta bene”

“La Polizia locale, i Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione civile stanno monitorando la situazione in città dove, per il forte vento, si stanno registrando alcuni disagi. Raccomando a tutti i genovesi comunque la massima attenzione. Proprio a causa del vento la porta di accesso di palazzo Tursi è stata danneggiata, facendo uscire da una staffa un’anta del portone. L’agente di Polizia Locale, impegnato nel controllo dell’accesso, ha riportato una leggera escoriazione alla mano, ma ora è stato medicato e sta bene. È intervenuto prontamente il team del Facility management che ha provveduto a mettere subito in sicurezza l’accesso a Palazzo Tursi”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino.

