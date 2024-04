Santa MArgherita Ligure, truffano anziano di 84 anni: arrestati due italiani

Quattro truffatori sono stati arrestati dai carabinieri. A Santa Margherita Ligure fermati in flagranza due italiani, un 21enne e un 25enne, originari della provincia di Napoli, responsabili dei reati di truffa e rapina impropria in danno di anziano di 84 anni. L’anziano veniva contattato verosimilmente da una terza persona, in fase di identificazione, che, dopo essersi qualificato al telefono come un appartenente all’arma dei carabinieri induceva la vittima a consegnare, nelle mani di una “amico di famiglia” del denaro necessario per tutelare il figlio dell’anziano, ritenuto responsabile di un presunto incidente stradale con feriti.

All’atto della consegna della somma, l’anziano percepisce di trovarsi dinanzi ad un individuo “non affidabile”, che tuttavia riesce ad appropriarsi del contante spintonando violentemente la vittima e dandosi poi a repentina fuga a bordo di autovettura a noleggio.

Il fatto è stato immediatamente segnalato dall’anziano al 112, il numero unico delle emergenze. L’autovettura, a bordo l’aggressore e un complice, è stata intercettata dai militari della stazione dei carabinieri di Rapallo e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure grazie all’ausilio del sistema di lettura targhe cittadino.

A bordo dell’auto rinvenuta una somma in contante di quattromila euro precedentemente sottratta all’anziano, e monili in oro, fra cui alcuni anelli e una catenina, del valore complessivo di 2 mila euro parte dei quali provento di un’altra truffa messa a segno il 9 aprile in danno di anziana donna, originaria di Rapallo, di 83 anni.

I due soggetti arrestati sono stati trasferiti la casa circondariale di Marassi.

