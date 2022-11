Ospedale Gaslini: giovedì 24 presidio Rsu: “Investire sulle risorse umane”

Posted on

Genova. Martedì prossimo in occasione degli 80 anni dell’Istituto Giannina Gaslini Topolino passerà la giornata insieme ai bambini ricoverati in diversi reparti dell’ospedale pediatrico genovese, dal mattino alle 11.00 alla sera alle 18.00. In particolare sarà possibile incontrarlo – anche per la stampa – presso l’Aula Magna (pad. 16 piano terra) dalle ore 14.30 alle […]