Genova ospite a Cannes per promuovere il turismo di prossimità

Un incontro istituzionale tra i Comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di Commercio italiana di Nizza «per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati» ha spiegato l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, a margine dell’incontro con il suo omologo a Cannes Thomas De Pariente.

«Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche, che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi – ha aggiunto Bianchi – Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai Palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come “destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni”».

