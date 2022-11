Integrazione Priimit, i 6 sindaci del Tavolo del Porto a Toti: “Ecco quello che manca nel piano”

“Abbiamo ricevuto e letto la Sua lettera di risposta alla nostra richiesta di

integrazione del PRIIMT. La ringraziamo per la celerità della risposta che, tuttavia, non può lasciarci soddisfatti”.

Inizia così la lettera che i sindaci del Tavolo Porto (Marco Russo per Savona, Monica Giuliano per Vado Ligure, Gianluca Nasuti per Albissola Marina, Maurizio Garbarini per Albisola Superiore, Maria Rebagliati per Bergeggi e Nicola Isetta per Quiliano) inviano a Giovanni Toti sempre sul tema PRIIMT in risposta a una missiva ricevuta poche ore prima dal presidente della Regione Liguria.

Ecco il contenuto della lettera che si conclude con l’elenco delle opere che i 6 sindaci chiedono vengano integrate nel PRIIMT, Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Nella lettera lei ripercorre il complesso percorso di costruzione del Piano, ricordando come nelle sue diverse fasi, siano state coinvolte l’Autorità di Sistema Portuale e la Provincia di Savona e sottolineando come, nel caso di quest’ultimo incontro, non siano state presentate richieste, osservazioni e proposte di modifica.

Noi riteniamo che, proprio per l’importanza e la complessità del piano e alla luce del lungo percorso di costruzione da Lei ricordato, fosse opportuno avviare un dialogo diretto almeno con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione delle opere più importanti. Tale interlocuzione non c’è stata ed

oggi non possiamo che confermare il giudizio espresso sul PRIIMT e la conseguente richiesta di integrazione con i progetti mancanti che riguardano il savonese.

Per quanto riguarda il contenuto del piano, è pur vero che la provincia di Savona sia interessata per opere che ammontano complessivamente a 3 miliardi di valore. E’ una cifra di per sé enorme se indicata senza usare termini di paragone. Tuttavia, il valore complessivo degli investimenti previsti per la Liguria

è di 37 miliardi (al netto delle tante azioni il cui importo deve essere ancora definito) e quello delle opere previste per il porto Savona Vado o che comunque insistono sui comuni di ambito portuale è di 765 milioni di euro, quindi una percentuale piuttosto bassa rispetto al totale. Tutte le opere inserite nel

PRIIMT inoltre, sono in parte già realizzate e nessuna di quelle da realizzare prevede finanziamenti da parte della Regione. Infine, va rilevato come l’assenza di tali opere dal PRIIMT pregiudichi la possibilità di finanziare questi progetti, ragione che da sola motiva la nostra richiesta di integrazione del Piano.

Con la Regione c’è da tempo un’interlocuzione aperta sia relativamente alle opere portuali, tanto è vero che Lei ha sottoscritto il Masterplan del porto Savona-Vado, sia sull’Aurelia bis in un confronto che coinvolge anche ANAS. Questo confronto riguarda progetti già inseriti all’interno di documenti strategici e giunti ad un livello di maturazione non certamente inferiore a tante opere, il cui completamento magari è previsto oltre il 2030, che però hanno trovato posto nel Piano. Infine, sappiamo che i progetti sono consultabili, infatti ne siamo venuti a conoscenza scaricandoli dal sito, tuttavia, la possibilità di consultare i progetti è ben diversa dalla possibilità di partecipare attraverso alla costruzione di un Piano, proponendo integrazioni e modifiche, cosa che si può fare solamente attraverso un confronto.

Per questa ragione, ci sentiamo di ribadire la nostra richiesta di procedere ad un incontro per confrontarci nel merito certi che prima avverrà meno inciderà sui tempi ristretti per l’approvazione del PRIIMT.

In attesa di riscontro, di seguito indichiamo per titoli i progetti che chiediamo vengano integrati nel PRIIMT e di cui comunque il Vostro Ente è già a conoscenza.

– Aurelia bis: la ricollocazione del casello di Albisola Superiore; il collegamento diretto alla SP334

del Sassello; la sostituzione della rampa di raccordo tra le due Albisole già recepita da ANAS; lo svincolo in località Margonara; l’adeguamento dello svincolo in località Miramare.

– Funivie: riqualificazione e completamento dell’impianto funiviario; collegamento tra porto e aree di stoccaggio nel Comune di Cairo; navettamento ferroviario e per sviluppo del trasporto anche merceologico.

– Nuovo tracciato di valico Savona – Altare Autostrada A6 con dismissione dell’attuale tracciato

– Adeguamento spazi e accosti porto di Savona; nuovo molo sottoflutti; accessibilità porto di Savona con collegamento al casello autostradale mediante viabilità dedicata

– Rete ferroviaria: interventi di potenziamento della linea ferroviaria verso il Piemonte (Altare – Ceva); completamento della rete ferroviaria TEN-T fino al nuovo parco ferroviario di Vado Ligure

– Vado Ligure: completamento accordo di programma Vado Ligure (realizzazione opere previste nuova darsena, nuova area urbana, nuova cantieristica); sistemazione urbana dell’area a terra del porticciolo con prolungamento pista ciclabile; adeguamento ponte Aurelia per messa in sicurezza torrente Segno; realizzazione viabilità in sponda destra del torrente Segno all’altezza del

carbonile; adeguamento spazi e accosti porti di Vado Ligure/Bergeggi; nuovo scanner doganale presso il porto di vado ligure/Bergeggi.

– Autoparchi e zone buffer.

