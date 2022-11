Morto a 92 anni l’ex Procuratore capo di Genova Francesco Meloni

Posted on

Verranno restituite questa mattina al direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Napoli Adolfo Russo le due lesene in marmo policrono che erano state messe in vendita da una casa d’aste del capoluogo ligure su incarico di un antiquario della Capitale trafugate trent’anni fa dall’altare maggiore della Chiesa partenopea di Santa Maria […]