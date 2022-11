Genova, rinnovato il consiglio della Città Metropolitana

Posted on

Essere impresari e produttori di sé stessi. Potrebbe essere questa la sintesi di Start and go, il progetto del comune di Genova – ideato dal direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi per l’assessorato alle politiche culturali – a sostegno della creatività dei giovani per trasformare idee innovative in imprese impegnate nell’ambito dello spettacolo dal […]