Giovanni Ferro è il nuovo presidente di Acque Pubbliche Savonesi. Quest’oggi la nomina, ratificata in occasione dell’assemblea dei soci della società detenuta per il 50% dal consorzio del depuratore di Savona, per il 30% dalla Servizi Ambientali e per il 20% dalla Sca di Alassio. Oltre a Ferro, il consiglio di amministrazione di APS sarà composto anche da Barbara Balbo (presidente Servizi Ambientali) ed Emanuela Preve (presidente SCA). Confermato anche il collegio sindacale, presieduto da Roberto Moreno, così come il revisore dei conti: il sindaco di Andora Mauro Demichelis.