Posted on

Savona. Il Comune di Celle Ligure fa sapere attraverso il sindaco Renato Zunino che ogni attività e manifestazioni in programma domani sono annullate, inoltre invita la cittadinanza a non muoversi se non in caso di necessità. Nel corso dell’allerta, i sottopassi dei Piani resteranno chiusi, cosi come il cimitero cittadino, la funicolare e la Pineta Bottini. […]