ASL2 IL 3 OTTOBRE GIORNATA DEDICATA ALLA VACCINAZIONE CONTRO L’HERPES ZOSTER AL PALACROCIERE DI SAVONA

Posted on

Albenga. Per il parlamentare Pd ingauno, Franco Vazio è di fondamentale importanza l’approvazione della legge sulle Unioni civili. Quale vicepresidente della commissione giustizia della camera ha scritto una nota sull’argomento. ” Riconoscere le UNIONI CIVILI rappresenta un obiettivo per ogni Paese civile, moderno e democratico. Nessuno vuole affermare che le unioni civili e la famiglia, come istituzione […]