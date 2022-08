Taggia, firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale Romanico

Posted on

Il 12 Agosto prossimo, nell’ambito della 13esima edizione del Festival “Varazze è Lirica”, che ha preso il via il 15 Luglio scorso e si concluderà ai primi del prossimo mese di Settembre, si svolgerà una serata molto particolare e particolarmente accattivante per gli amanti della grande musica lirica. Nell’evento musicale in programma in questa serata […]