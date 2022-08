Loano, tutto pronto per la finale di Miss Liguria 2022

Loano capitale ligure della bellezza. Domenica 28 agosto alle 21 in piazza Italia si terrà la finale di Miss Liguria. La manifestazione è stata organizzata da Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Sul palco allestito davanti a Palazzo Doria si ritroveranno le otto ragazze che hanno conquistato le fasce nelle pre-finali tenutesi nei giorni precedenti a Bardineto, Sanremo, Toirano, Genova e Loano. Accanto a loro ci saranno altre dodici ragazze che, nelle stesse occasioni, hanno ottenuto i migliori punteggi da parte delle varie giurie.

Tra le finaliste ci sarà anche Miss Riviera delle Palme, il concorso di bellezza organizzato da Vecchia Loano, la cui elezione è in programma nell’altra pre-finale che si terrà giovedì 25 agosto a partire dalle 20 da Vittorino di corso Roma. Durante la serata al Vittorino verranno assegnate le fasce di Miss Miluna e quella di Miss Sorriso. Le tre ragazze vincitrici (Miss Riviera delle Palme, come detto, e Miss Miluna e Miss Sorriso) parteciperanno alla serata finale in piazza Italia.

Saranno dunque venti le finaliste in gara il 28 agosto. La ragazza eletta Miss Liguria andrà poi a disputare la finale nazionale di Miss Italia.

Ad eleggere Miss Liguria 2022 sarà la giuria composta da: il leader dei Buio Pesto Massimo Morini, che si esibirà nel corso della serata; il regista loanese Giorgio Molteni; la giornalista di Eva3000 Grazia Pittori; il critico musicale, opinionista sportivo, giornalista e autore Lele Boccardo. Ospiti Max Cavallari de “I Fichi d’India” e Steve Vogogna, che affiancherà Stefania Vivioli alla conduzione. Sarà presente anche Miss Italia 2021 Zeudi De Palma.

“Per la nostra associazione – spiega il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – è un onore aver contribuito, con la collaborazione e la fiducia di Mirella Rocca, ad organizzare la finale regionale di Miss Italia. Grazie al lavoro dei nostri volontari e al sostegno del Comune, Loano è una delle venti città italiane in cui verrà eletta una delle finaliste nazionali del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. Un volano non da poco anche per l’immagine della nostra città, che è a tutti gli effetti la ‘capitale ligure della bellezza’. Per il prossimo anno la nostra intenzione è quella di portare le selezioni in tutta la Liguria e organizzare una finale (il 27 agosto 2023) ancora più spettacolare. Con l’obiettivo di regalare alla nostra città sempre più occasioni di divertimento e svago”.

