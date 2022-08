Scuola, Toti: “Dal Ministro Speranza sono arrivate rassicurazioni: niente mascherine al ritorno sui banchi”

Posted on

Tempo d’estate anche per il trasporto pubblico; lunedì 14 giugno partirà, infatti, l’orario estivo del servizio urbano e provinciale che resterà in vigorefino a domenica 12 settembre. Servizio urbano Genova Quest’anno la programmazione del servizio urbano prevede più bus in città rispetto alla scorsa estate. Il piano di potenziamento di AMT, messo in atto per offrire un […]