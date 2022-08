Politiche 2022, il Terzo Polo ufficializza i candidati liguri

Anche “Azione Italia Viva Calenda”, Italia sul Serio, TerzoPolo hanno presentato le candidature liguri alle prossime Politiche del 25 settembre.

“Abbiamo messo in campo figure rappresentative di ogni territorio, con esperienze amministrative e professionali di grande rilievo, donne e uomini che si sono messi a disposizione di questo nuovo progetto liberale, riformista, europeista che rappresenta una grande opportunità per il Paese e per le esigenze del nostro territorio ligure. Saranno da domani in ogni strada e piazza per raccontare il programma della nostra lista e soprattutto ascoltare e confrontarsi con i cittadini” ha detto Raffaella Paita.

“La Liguria ha bisogno di disegnare un futuro e siamo certi che la presenza del terzo polo rappresenti la vera novità politica di questa campagna elettorale, l’unica forza in campo che ha sostenuto lealmente Draghi e che vuole proseguire sulla strada dell’agenda degli impegni che il Governo si è assunto in questi ultimi anni di mandato” conclude Paita.

SENATO

Uninominale senato 01: Maria Caridi detta Mary, giornalista pubblicista; Senato 02: Angelo Carella, già Direttore Divisione Ematologia e Centro Trapianti di Midollo policlinico San Martino Genova. Plurinominale senato: Raffaella Paita, presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Gabriele Pisani, architetto libero professionista, Manuela Arata, esperta di innovazione dalla ricerca.

CAMERA