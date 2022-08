Politiche 2022, i nomi dei candidati liguri per Camera e Senato per il Terzo Polo

Posted on

“Al confine tra Francia e Italia, a Ventimiglia, si riscontrano difficoltà che ho affronto dentro e fuori dal Parlamento ormai da tre anni. Da luglio 2020, a seguito dell’approvazione di un mio emendamento alla Camera, sono in attesa che venga autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei lavoratori […]