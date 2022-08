Politiche 2022, i candidati liguri di “Noi Moderati”

Posted on

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione all’unanimità dell’ ordine del giorno presentato che impegna la Giunta a finalizzare nel triennio 2022-2024 risorse per sei milioni di euro per investimenti su impianti sportivi. Da anni, molti impianti che ospitano lo sport nella nostra Regione, necessitano di interventi che vengono rimandati perché le società non riescono ad affrontare […]