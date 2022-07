Liguria nella top five delle mete più gettonate in Italia per le vacanze

Posted on

“Liguria protagonista del weekend grazie al Jova Beach Party: lo straordinario concerto di Lorenzo Jovanotti non ha solo riempito l’ippodromo di Villanova d’Albenga con oltre 20 mila partecipanti e più di mille addetti ai lavori, ma ha attirato tanti turisti in Liguria, con il tutto esaurito nelle strutture ricettive del ponente ligure e non solo. […]