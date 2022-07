“30 ‘to Hell”, si chiude il tour del film girato in Liguria

Si chiama “30’to Hell” (30 minuti all’inferno) ed è un action-movie di 27 minuti, prodotto da D&E Animation con l’assistenza di Genova Liguria Film Commission, il comune di Cairo Montenotte e il supporto di piccole e grandi imprese.

Il mediometraggio ha portato Ferrania e Cairo nel mondo, nel senso letterale del termine, rendendosi protagonista di risultati importanti, superiori alle aspettative, come dichiara la produzione -Non ci aspettavamo di raggiungere traguardi di così alto pregio, siamo stati premiati e proiettati a Las Vegas e abbiamo ricevuto un riconoscimento dai Pinewood Studios, gli studi di 007, per la nostra piccola realtà è un risultato incredibile- afferma Dario Rigliaco, autore e co-regia insieme a Gianluca Messina.

Oggi “30’to Hell” ha collezionato 10 allori e il percorso giungerà al termine il 30 Luglio a Ferrania, dove si chiuderà perfettamente il cerchio. In occasione dell’opera “Il Trovatore” di Mauro Pagano sarà assegnato il “Premio alle Tre Regie” per la sezione cinema a Rigliaco e Messina. Un riconoscimento importante nel luogo dove tutto è nato, quando nell’agosto del 2020 la produzione indipendente ha messo in moto un qualcosa di straordinario: tir, caterpillar, moto, auto superveloci, esplosivi, fiamme e scene degne di una produzione di alto livello.

Dunque Ferrania e l’ex fabbrica di pellicole, insieme agli scorci della città di Cairo Montenotte, hanno fatto “visita” alle città più importanti per il cinema internazionale come Genova, Napoli, Roma, Milano, New York, Las Vegas, o i Pinewood Studios (ora noti anche con il nome di 007 Stage), uno dei più famosi teatri di posa d’Europa in UK dove hanno apprezzato e riconosciuto il progetto.

Ma di cosa parla “30’to Hell”?

-Il rapimento di quattro ragazze provoca il panico in città. Una di loro è la figlia di John Avram (interpretato da Mario Giustini), un ex soldato delle forze speciali statunitensi. John riesce a trovare uno dei rapitori che è rimasto ferito e dopo un atroce interrogatorio scopre il luogo del nascondiglio. Inizia una corsa contro il tempo per salvare le ragazze, ma il commissario concede a John trenta minuti per risolvere la questione con la sua truppa d’élite-

Tra gli attori sul set, l’internazionale stuntman Walter Siccardi, Rosa-Angela Rivituso, l’influencer Gloria Giacosa e molti giovani talenti emergenti come Lorenza Ara, Riccardo Musso e Michela Marenco.

In occasione del termine del tour ai festival, il film andrà in onda in prima serata su Telegenova (cn 77 del digitale terrestre) mercoledì 27 Luglio e Mercoledì 3 Agosto sempre alle 21:00, o in diretta streaming allo stesso orario su www.telegenova.it.