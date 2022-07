Genova, indetta gara di appalto da oltre 9 milioni di euro per il trasferimento di Ingegneria agli Erzelli

Indetta oggi la gara d’appalto da oltre 9 milioni di euro per l’affidamento dei lavori per il trasferimento della Scuola Politecnica dell’Università di Genova nel Parco scientifico e tecnologico degli Erzelli. È il primo passo operativo per la realizzazione del Progetto Erzelli, che vedrà la nascita del primo Istituto di Ricerca e Cura dedicato alla medicina computazionale, progetto bandiera del PNRR per la Liguria. Grazie alla nuova sede sarà possibile per la Scuola Politecnica aumentare il livello di impatto sul sistema internazionale della ricerca e permettere agli studenti di Ingegneria di formarsi a contatto con il mondo produttivo