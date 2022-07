Quiliano, Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente: stasera il via

Si apre domani (Giovedì 21) alle ore 21,00 la due giorni del “Premio Città di Quiliano” che vedrà esibirsi dal vivo al Parco di san Pietro in Carpignano a Quiliano (SV) prestigiosi protagonisti della musica italiana e i dieci cantautori provenienti da tutta Italia che concorreranno all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana.

La serata di giovedì vedrà come ospiti d’onore Paolo Archetti Maestri, voce e fondatore degli Yo Yo Mundi, accompagnato al violino da Laura Merione, e Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz. Entrambi si esibiranno dal vivo con una performance esclusiva.

Tra gli ospiti della prima serata anche la cantautrice piemontese Ella Nadì, vincitrice della scorsa edizione.

Nella serata di venerdì 22 ci sarà invece l’esibizione di Mauro Ermanno Giovanardi (già leader dei La Crus), accompagnato alla chitarra da Marco Cosma Vignera Carusino e al violoncello da Jessica Testa, con un concerto straordinario dedicato a Pier Paolo Pasolini ed alcune sorprese.

Sempre nella serata di Venerdì si esibiranno anche Emma Pescio, una delle rivelazioni della scorsa edizione, e il cantautore romano Andrea Tarquini, già noto come chitarrista del celebre Stefano Rosso.

Altra star della manifestazione sarà Massimo Cotto, uno dei più importanti tra gli scrittori e i giornalisti musicali italiani, già presidente della commissione selezionatrice di Area Sanremo dello scorso anno, chiamato a condurre le due serate, affiancato da Sabrina Calcagno.

Saranno presenti inoltre Dave e Nyva di Rocker Tv.

Presente in sala anche una prestigiosissima giuria composta da importanti musicisti, giornalisti, promoter e produttori discografici di importanza nazionale e ospiti a sorpresa.

Grande soddisfazione da parte del direttore Artistico Roberto Grossi: “Anche quest’anno il livello dei finalisti del concorso è altissimo. Gli ospiti sono di livello assoluto e hanno preparato delle performance esclusive appositamente per il nostro festival che non vediamo l’ora di regalare al pubblico. Grazie anche al prestigio della giuria presente alle serate, il Premio Città di Quiliano si conferma come una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale e tra le maggiormente rappresentative della nuova musica

italiana.”

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e con il sostegno della Fondazione A. De Mari

Entrambe le serate saranno precedute alle 17,30 dagli appuntamenti al Media Center, allestito presso la Biblioteca Comunale in Piazza Costituzione, sempre a Quiliano, che sarà aperto al pubblico con ingresso libero, giovedì per la presentazione degli artisti e della giuria e venerdì per un altro incontro con i protagonisti della manifestazione. Tutta la manifestazione è a ingresso libero con posti a sedere e ampio parcheggio. Ecco l’elenco dei finalisti in concorso per l’assegnazione del “Premio Nazionale per la

Canzone d’Autore Emergente”.

FH3NIX (LIGURIA)

CHIAMATRMIFRAN (CAMPANIA)

TISO (LOMBARDIA)

ROBERTO PEZZINI (UMBRIA)

SIVO (EMILIA ROMAGNA)

CHI ARA ATZENI (LIGURIA)

MAVA (LOMBARDIA)

LUCIANO NARDOZZA (LOMBARDIA)

MAE (LIGURIA)

MARCO ELBA (LIGURIA)