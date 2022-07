Crisi idrica in provincia di Imperia: razionamento idrico per alcuni comuni

Arrivano alcuni provvedimenti per fronteggiare la crisi idrica in provincia di Imperia: stop all’erogazione dell’acqua dalle 22 alle 5, collegamento con l’acquedotto del Roja per portare acqua ad alcune frazioni di Imperia e attivazione di alcuni pozzi a Imperia. E’ quanto emerso dalla riunione convocata in Comune dal Sindaco Scajola, a cui hanno partecipato alcuni sindaci del territorio (Chiusanico, Lucinasco, Chiusavecchia, Pontedassio) e un rappresentante di RivierAcqua. Il provvedimento è entrato in vigore oggi.